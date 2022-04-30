«Рёнхап»: КНДР приостановила ж/д сообщение с Китаем из-за распространения COVID-19

Короткая ссылка
КНДР приостановила ж/д сообщение с Китаем из-за опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

«По запросу северокорейской стороны власти Даньдуна с пятницы остановили движение грузовых поездов между КНДР и Китаем... Рабочие, грузчики находятся в отеле на 14-дневном карантине», — говорится в сообщении.

Как уточняется, данное решение было принято в связи с волной коронавируса в Даньдуне в последнее время. 

Ранее сообщалось, что власти Китая пока не способны справиться с распространением коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить