«Рёнхап»: КНДР приостановила ж/д сообщение с Китаем из-за распространения COVID-19

КНДР приостановила ж/д сообщение с Китаем из-за опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

«По запросу северокорейской стороны власти Даньдуна с пятницы остановили движение грузовых поездов между КНДР и Китаем... Рабочие, грузчики находятся в отеле на 14-дневном карантине», — говорится в сообщении.

Как уточняется, данное решение было принято в связи с волной коронавируса в Даньдуне в последнее время.

Ранее сообщалось, что власти Китая пока не способны справиться с распространением коронавирусной инфекции.