В Шанхае сообщили о вспышке коронавируса

Власти Китая пока не способны справиться с распространением коронавирусной инфекции, следует изданных Госкомитета здравоохранения КНР.

Как сообщает Инетрфакс, за сутки 8 апреля в Китае зафиксировали 1350 новых случаев COVID-19 в острой форме и 23 815 бессимптомных. Из них 16 и 78 пациентов соответственно прибыли из-за границы.

Эпицентром распространения вируса является Шанхай — там выявили 1015 случаев инфицированных острой формой заболевания и 22 609 бессимптомных пациентов.

Ранее китайское Минобороны направило в Шанхай около 2 тыс. военных медработников для ликвидации вспышки коронавируса.

С 28 марта власти города ограничили движение общественного транспорта в городе из-за роста числа бессимптомных больных COVID-19. Также расширены локальные локдауны в отдельных районах.