«Рёнхап»: в КНДР зафиксировали 220 тысяч новых случаев коронавируса

В Северной Корее сообщили о 220 тыс. новых случаев коронавируса, который в КНДР называют лихорадкой.

По данным агентства «Рёнхап», зафиксирован также один летальный исход.

Общее число случаев лихорадки с конца апреля в стране составило более 2,46 млн, из которых более 1,76 млн выздоровели и около 692,4 тыс. проходят лечение.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о сложившейся в КНДР из-за COVID-19 чрезвычайной ситуации.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что властям КНДР направлен запрос с просьбой предоставить данные о вспышке коронавируса в стране.