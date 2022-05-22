Посольство США проиллюстрировало подписание закона о помощи Украине картиной Ильи Репина

Американское посольство на Украине опубликовало картину русского художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», заменив писаря на президента США Джо Байдена.

«Авторская визуализация президента Джо Байдена, подписывающего двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — говорится в сопровождающей картину подписи дипмиссии в Twitter.

В оригинальной версии художественного полотна вместо Байдена изображён писарь, которому казаки диктуют ответ султану Османской империи Мехмеду IV.

Ранее американский президент подписал закон H.R. 7691 о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд.

До этого Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.