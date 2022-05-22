Посольство США проиллюстрировало подписание закона о помощи Украине картиной Ильи Репина

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Американское посольство на Украине опубликовало картину русского художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», заменив писаря на президента США Джо Байдена.

«Авторская визуализация президента Джо Байдена, подписывающего двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — говорится в сопровождающей картину подписи дипмиссии в Twitter.

В оригинальной версии художественного полотна вместо Байдена изображён писарь, которому казаки диктуют ответ султану Османской империи Мехмеду IV.

Ранее американский президент подписал закон H.R. 7691 о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд.

До этого Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.

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