Посольство США проиллюстрировало подписание закона о помощи Украине картиной Ильи Репина
«Авторская визуализация президента Джо Байдена, подписывающего двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях Украине», — говорится в сопровождающей картину подписи дипмиссии в Twitter.
В оригинальной версии художественного полотна вместо Байдена изображён писарь, которому казаки диктуют ответ султану Османской империи Мехмеду IV.
Ранее американский президент подписал закон H.R. 7691 о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд.
До этого Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.