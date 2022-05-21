Солист группы The Strokes Касабланкас поддержал RT America

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Солист группы The Strokes Джулиан Касабланкас поддержал RT America после удаления видеохостингом YouTube всех программ телеканала.
Солист группы The Strokes Касабланкас поддержал RT America
  • AP

Об этом он написал в своём аккаунте в Instagram*.

«Возмутительная цензура, вселенский стыд и позор моему любимому YouTube или каким бы то ни было говнюкам, которые там заправляют. Они удалили весь контент Джесси Вентуры, Криса Хеджеса и Ли Кэмпа только потому, что те когда-то вели программы на RT», — заявил Касабланкас. 

По словам музыканта, Вентура, Хеджес и Кэмп были единственными людьми, говорящими правду, и их «уже подвергли цензуре и изгнали со всех продажных мейнстримных говноканалов» типа CNN, FOX и PBS.

«Зла не хватает», — заявил он.

В марте RT America объявил о прекращении производства контента после более чем десятилетия в эфире. Работающая с телеканалом продюсерская компания T&R Productions объявила об остановке производства и увольнении сотрудников в США.

Также в марте администрация YouTube ограничила доступ ко всем каналам RT и RTД.

В 2018 году Касабланкас в интервью Rolling Stone заявлял, что RT остался единственным каналом на американском ТВ, где можно услышать альтернативную точку зрения. Также он отмечал, что власти США «пытаются прикрыть» телеканал.

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