Турецкий историк Перинчек заявил, что для Турции наступило время выходить из НАТО

Для Турции наступило время выходить из Североатлантического альянса, заявил турецкий историк Мехмет Перинчек.

«Вхождением Турции в НАТО начался процесс контроля Запада над Турцией. Членство Турции в НАТО ничего не дало Турции, кроме вреда. Сейчас наступило время выхода из НАТО, это стало необходимостью», — цитирует Перинчека РИА Новости.

По его словам, турецким властям стоит обратить внимание на сотрудничество с Россией, Китаем, Сирией, Азербайджаном, в то время как в рамках НАТО Анкара не может обеспечить свою безопасность и экономический рост.

Перинчек заключил, что в ближайшее время членство в ОДКБ или другой новой организации станет для Турции более актуальным.

Ранее президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию нужно исключить из НАТО из-за её политики и позиции по членству в альянсе Швеции и Финляндии.