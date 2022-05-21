Президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс предложил исключить Турцию из НАТО

Турцию нужно исключить из НАТО из-за её политики и позиции по членству в альянсе Швеции и Финляндии, заявил президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс.

Эксперт в эфире телеканала TVP World назвал действия Анкары шантажом — по его словам, Турция якобы пытается выторговать себе преимущества в обмен на согласие по расширению НАТО.

Пайпс заявил, что Турция была крайне плохим союзником в последние 20 лет.

«Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России», — сказал он.

По мнению востоковеда, из-за проводимой политики и позиции по вопросу расширения альянса Турция фактически перестала быть его частью.

«Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идёт к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога», — заключил Пайпс.

Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии.

По его словам, представители Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах».

Кроме того, член турецкого президентского совета по вопросам внешней политики и безопасности Исмаил Сафи в эфире телеканала Habertürk назвал лицемерной проводимую в отношении Анкары политику Швеции и Финляндии.