Власти Чили объявили о постепенном открытии острова Пасхи для туристов

Расположенный в Тихом океане чилийский остров Пасхи с 1 августа начнёт принимать туристов после перерыва более чем в два года.

«С 1 августа будет разрешено увеличить число рейсов (до двух или трёх в неделю в зависимости от эпидемической обстановки) и открыть остров для туризма», — приводит ТАСС сообщение правительства Чили.

Об условиях въезда для путешественников будет объявлено дополнительно.

До 1 августа на остров смогут добраться только местные жители — продолжит летать один рейс в неделю.

В марте 2020 года первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 был выявлен на чилийском острове Пасхи в Тихом океане. В том же месяце власти закрыли въезд на остров из-за пандемии.

Как сообщает ТАСС, на данный момент на острове подтверждено 39 случаев инфицирования и ни одного летального исхода.