На острове Пасхи обнаружен коронавирус

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлен на чилийском острове Пасхи в Тихом океане.

«Мы с сожалением сообщаем о подтверждении первого случая COVID-19 в нашем сообществе. Речь идёт о взрослом человеке, он находится в стабильном состоянии», — говорится в сообщении совета острова.

Власти острова в связи с этим рекомендуют меры профилактики дальнейшего распространения коронавируса.

В Чили зафиксировано 922 случая коронавирусной инфекции COVID-19. В стране введён комендантский час. На острове Пасхи — карантин.

Ранее сообщалось, что входящий в состав британской заморской территории остров Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане закрылся для посетителей из-за распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.