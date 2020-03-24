На острове Пасхи обнаружен коронавирус

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Первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлен на чилийском острове Пасхи в Тихом океане.
На острове Пасхи обнаружен коронавирус
  • Reuters

«Мы с сожалением сообщаем о подтверждении первого случая COVID-19 в нашем сообществе. Речь идёт о взрослом человеке, он находится в стабильном состоянии», — говорится в сообщении совета острова.

Власти острова в связи с этим рекомендуют меры профилактики дальнейшего распространения коронавируса.

В Чили зафиксировано 922 случая коронавирусной инфекции COVID-19. В стране введён комендантский час. На острове Пасхи — карантин.

Ранее сообщалось, что входящий в состав британской заморской территории остров Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане закрылся для посетителей из-за распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

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