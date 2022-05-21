В США заявили, что новый пакет помощи Киеву может способствовать открытию Одесского порта

Новый пакет помощи США для Украины может поспособствовать открытию Одесского порта, заявил лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл.

В интервью газете New York Times он отметил, что на данный момент украинцы пытаются перейти в наступление.

«Я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы... оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт, потому что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всём Ближнем Востоке и Африке», — сказал Макконелл.

В Кремле напомнили, что прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, потому что опасность для судоходства сохраняется.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новый пакет военной помощи США Украине включает три контрбатарейных радара и 18 гаубиц.