В США заявили, что новый пакет помощи Киеву может способствовать открытию Одесского порта

Короткая ссылка
Новый пакет помощи США для Украины может поспособствовать открытию Одесского порта, заявил лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл.

В интервью газете New York Times он отметил, что на данный момент украинцы пытаются перейти в наступление. 

«Я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы... оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт, потому что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всём Ближнем Востоке и Африке», — сказал Макконелл.

В Кремле напомнили, что прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, потому что опасность для судоходства сохраняется.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новый пакет военной помощи США Украине включает три контрбатарейных радара и 18 гаубиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить