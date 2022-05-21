Суд заблокировал инициативу Байдена об отмене политики высылки иммигрантов
«Федеральный суд не позволил Байдену прекратить действие раздела 42. Суд вынес общенациональный запрет, который предписывает сохранить раздел 42 в силе», — написал губернатор Техаса Грег Эбботт в своём Twitter.
Под так называемым разделом 42 имеется в виду политика, позволяющая властям США применять законы о предотвращении распространения заболеваний, чтобы не пропустить в страну сотни тысяч людей, намеревающихся попасть в Штаты через границу с Мексикой.
В мае 2021 года Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о приостановке въезда в страну иммигрантов без медицинской страховки.
По данным представителей власти США на 1 октября, на территории государства нелегально проживают по меньшей мере 11 млн человек, однако у профильных ведомств нет необходимых ресурсов, чтобы выслать всех этих людей.