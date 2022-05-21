Суд заблокировал инициативу Байдена об отмене политики высылки иммигрантов

Окружной суд США Западного округа Луизианы не позволил президенту США Джо Байдену отменить политику высылки иммигрантов на основании эпидемиологических ограничений, которую вёл его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп.

«Федеральный суд не позволил Байдену прекратить действие раздела 42. Суд вынес общенациональный запрет, который предписывает сохранить раздел 42 в силе», — написал губернатор Техаса Грег Эбботт в своём Twitter.

Под так называемым разделом 42 имеется в виду политика, позволяющая властям США применять законы о предотвращении распространения заболеваний, чтобы не пропустить в страну сотни тысяч людей, намеревающихся попасть в Штаты через границу с Мексикой.

В мае 2021 года Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о приостановке въезда в страну иммигрантов без медицинской страховки.

По данным представителей власти США на 1 октября, на территории государства нелегально проживают по меньшей мере 11 млн человек, однако у профильных ведомств нет необходимых ресурсов, чтобы выслать всех этих людей.