В США заявили, что в стране находится не менее 11 млн нелегалов
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Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.
«Согласно имеющимся оценкам, в США находятся более 11 млн человек, не являющихся гражданами, которые не имеют надлежащих документов или подлежат высылке по иным причинам. У нас нет ресурсов, чтобы задержать и попытаться выдворить всех этих людей, не являвшихся гражданами (США. — RT)», — говорится в заявлении главы ведомства Алехандро Майоркаса.
По мнению министра, ситуация требует действовать по собственному усмотрению и определять, в отношении кого применять меры по соблюдению иммиграционного законодательства в первую очередь. Он посоветовал сотрудникам служб, которые принимают решение о высылке нелегалов, «оценивать конкретного человека и всю совокупность фактов и обстоятельств».
«Главный вопрос состоит в том, представляет ли данное лицо, не имеющее гражданства, угрозу для общественной безопасности», — подчеркнул Майоркас.
Президент США Джо Байден в июле заявлял, что не исключает принятия демократами в конгрессе мер по легализации части нелегальных иммигрантов без участия республиканцев.
Сенаторы от республиканской партии Тед Круз и Линдси Грэм ранее зъотметили, что приверженность администрации Байдена идее открытых границ способна «поставить под угрозу здоровье и безопасность американцев» и привести «к ещё большему краху правопорядка».