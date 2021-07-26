Байден разъяснил вопрос о легализации части иммигрантов в США без республиканцев

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Президент США Джо Байден заявил, что не исключает принятия демократами в конгрессе мер по легализации части нелегальных иммигрантов без участия республиканцев.

Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили американского лидера, будут ли демократы предпринимать какие-либо шаги по узакониванию положения так называемых «мечтателей» по процедуре согласования бюджета между палатами, при которой не требуется участие меньшинства.

«Посмотрим. Путь к гражданству должен быть», — ответил президент США.

С учётом количественного превосходства демократов в обеих палатах конгресса они могут прописать в бюджете некоторые меры, которые обычно блокируют республиканцы.

Сенаторы от республиканской партии Тед Круз и Линдси Грэм ранее заявили, что приверженность администрации Байдена идее открытых границ способна «поставить под угрозу здоровье и безопасность американцев» и привести «к ещё большему краху правопорядка». 

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