Байден отменил приостановку въезда в США иммигрантов без медстраховки

Президент США Джо Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о приостановке въезда в страну иммигрантов без медицинской страховки. Об этом проинформировали в Белом доме.

Как уточняется, принятое Трампом решение «не служит продвижению интересов США».

«Администрация Соединённых Штатов привержена расширению доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Мы можем достичь этой цели без запрета на въезд для неграждан, которые стремятся законно иммигрировать в стран...» — приводит ТАСС сообщение.

Ранее Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев.