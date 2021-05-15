Байден отменил приостановку въезда в США иммигрантов без медстраховки

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Президент США Джо Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о приостановке въезда в страну иммигрантов без медицинской страховки. Об этом проинформировали в Белом доме.
Байден отменил приостановку въезда в США иммигрантов без медстраховки
  • Reuters

Как уточняется, принятое Трампом решение «не служит продвижению интересов США».

«Администрация Соединённых Штатов привержена расширению доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Мы можем достичь этой цели без запрета на въезд для неграждан, которые стремятся законно иммигрировать в стран...» — приводит ТАСС сообщение.

Ранее Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев.

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