Байден отменил приостановку въезда в США иммигрантов без медстраховки
- Reuters
Как уточняется, принятое Трампом решение «не служит продвижению интересов США».
«Администрация Соединённых Штатов привержена расширению доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Мы можем достичь этой цели без запрета на въезд для неграждан, которые стремятся законно иммигрировать в стран...» — приводит ТАСС сообщение.
Ранее Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев.