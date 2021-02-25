Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда для ряда иностранцев

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев.

Трамп в апреле 2020 года подписал и затем продлил действие указа, который препятствовал въезду в США иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США.

«(Прокламация) не продвигает интересы США. Напротив, она вредит США, например мешает членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями», — приводит РИА Новости слова Байдена.

Ранее Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введённый ранее экс-президентом Дональдом Трампом в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.