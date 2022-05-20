В МВД Финляндии заявили о проработке мер по усилению безопасности границ

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел Финляндии направило правительству предложение о внесении изменений в закон о пограничной охране.
В МВД Финляндии заявили о проработке мер по усилению безопасности границ
  • AFP
  • © Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Об этом сообщается на сайте финского МВД.

В частности, предлагается позволить закрывать определённые участки границы, ограничивать количество пунктов запросов об убежище и строить ограждения в приграничной зоне.

В сообщении отмечается, что «Финляндия готовится к гибридному влиянию как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

«Следует ожидать, что по-прежнему будет много людей, стремящихся в Европу, и что миграция будет использоваться как средство политического давления», — говорится на сайте.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что после вступления в НАТО Швеции и Финляндии безопасность этих стран не укрепится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить