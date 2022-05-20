В МВД Финляндии заявили о проработке мер по усилению безопасности границ

Министерство внутренних дел Финляндии направило правительству предложение о внесении изменений в закон о пограничной охране.

Об этом сообщается на сайте финского МВД.

В частности, предлагается позволить закрывать определённые участки границы, ограничивать количество пунктов запросов об убежище и строить ограждения в приграничной зоне.

В сообщении отмечается, что «Финляндия готовится к гибридному влиянию как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

«Следует ожидать, что по-прежнему будет много людей, стремящихся в Европу, и что миграция будет использоваться как средство политического давления», — говорится на сайте.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что после вступления в НАТО Швеции и Финляндии безопасность этих стран не укрепится.