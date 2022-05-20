Блинкен заявил, что в 1990-е Россия якобы сама отклонила предложение вступить в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту заявил, что в 1990-е обсуждалось «приглашение России в НАТО», однако в Москве «решили, что это не то, чего бы им хотелось».

Ведущий предложил госсекретарю «пригласить Россию стать частью НАТО».

«Знаете, в 1990-е об этом велись разговоры... Россияне решили, что это не то, чего бы им хотелось», — приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепартамента.

В феврале российский лидер Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам рассказал о реакции Соединённых Штатов на запрос России в 2000 году присоединиться к НАТО.

«Скажу впервые: в 2000 году я спросил Клинтона, как Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО, реакция выглядела весьма сдержанной», — отметил Путин.

По его словам, в дальнейшем «стало видно, как американцы реально отнеслись к этой возможности».

Вместе с тем бывший президент США Билл Клинтон в своей колонке для The Atlantic заявил, что предлагал Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность членства России в НАТО.

В Кремле, в свою очередь, напомнили, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства.