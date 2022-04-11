В Кремле заявили, что США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что некогда Россию приглашали в альянс.
В Кремле заявили, что США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО
  • РИА Новости

Ранее бывший президент США Билл Клинтон в своей колонке для Atlantic заявил, что предлагал Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность членства России в НАТО. По его словам, двери НАТО были открыты для вступления России.

«Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. И, собственно, де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно», — сказал Песков.

В феврале российский лидер Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам рассказал о реакции Соединённых Штатов на запрос России в 2000 году присоединиться к НАТО.

«Скажу впервые: в 2000 году я спросил Клинтона, как Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО, реакция выглядела весьма сдержанной», — отметил Путин.

По его словам, в дальнейшем «стало видно, как американцы реально отнеслись к этой возможности».

Российский лидер подчеркнул, что «США не только не захотели иметь союзника в лице России, но даже сделали из неё врага, так как им не нужна была такая большая самостоятельная страна, как Россия».

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