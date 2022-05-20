Сенатор Пушков заявил, что Западу придётся смириться с новой реальностью на Украине

Страны Запада оценивают ситуацию вокруг Украины «данными вчерашнего дня», им придётся смириться с новой реальностью. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, в настоящее время западные политики предлагают урегулировать ситуацию вокруг Украины на условиях, которые долгое время предлагала Россия.

«Теперь они предлагают вернуться на полгода назад. Но поезд истории уже ушёл. Ситуация уже кардинально переменилась», — написал Пушков в Telegram.

Сенатор добавил, что в поисках выхода из сложившейся ситуации представители Запада «исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня».

«Они сильно опаздывают в своём восприятии хода событий... А потом они оказываются вынуждены подчиниться новой реальности — не той, в которой они живут, а той, которая опережает их мысли и действия», —подчеркнул Пушков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации упустили возможность добиться мирного урегулирования на Украине, когда на протяжении семи лет не реагировали на саботаж Киевом Минских соглашений.