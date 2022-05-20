В США заявили, что Байден не будет обсуждать с Эрдоганом позицию Анкары о расширении НАТО
«На данный момент таких планов нет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии.
Как пишет Интерфакс, по его словам, представители Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах».
Хорватский президент Зоран Миланович также сообщил о планах проинструктировать постпреда Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решён вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.