В США заявили, что Байден не будет обсуждать с Эрдоганом позицию Анкары о расширении НАТО

Президент США Джо Байден не планирует обсуждать со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом озабоченности Анкары о расширении НАТО, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«На данный момент таких планов нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии.

Как пишет Интерфакс, по его словам, представители Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах».

Хорватский президент Зоран Миланович также сообщил о планах проинструктировать постпреда Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решён вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.