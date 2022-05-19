Байден направил конгрессу запрос на одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

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Администрация президента США Джо Байдена направила руководству конгресса Соединённых Штатов запрос на одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Байден направил конгрессу запрос на одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
  • AP
  • © Andrew Harnik

Президент США Джо Байден направил два письма, в которых подал конгрессу доклады о вступлении в НАТО, чтобы можно было перейти к консультированию и согласованию данных заявок.

18 мая Байден заявил о поддержке заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен гарантировать скорейшее решение вопросов включения Швеции и Финляндии в альянс.

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