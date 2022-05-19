В МИД Китая выступили против попыток изолировать отдельные страны под любыми предлогами

В Пекине выступают против попыток изоляции отдельных стран под каким бы то ни было предлогом, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече глав МИД стран БРИКС.

«Ни одна страна или группа государств не имеет права на единоличное господство или совместное правление. И уж тем более нельзя на каком бы то ни было основании изолировать другие страны», — цитирует его ТАСС.

12 мая палата представителей конгресса США одобрила законопроекты, направленные на изоляцию России и её экономики.

Президент Эстонии Алар Карис заявил о невозможности полной изоляции России и призвал найти другой способ общения и ведения бизнеса с Москвой.