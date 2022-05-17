Президент Эстонии Карис признал, что Россию не удастся полностью изолировать

Президент Эстонии Алар Карис заявил о невозможности полной изоляции России и призвал найти другой способ общения и ведения бизнеса с Москвой.

«Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию. Нам нужно искать пути, чтобы общаться с Россией другими способами и вести какой-то бизнес с Россией. Но это занимает время, и это может занять даже десятилетия», — сказал он в интервью Newsweek.

Вместе с тем президент Эстонии отметил, что вести дела с Россией по-прежнему уже не получится, вне зависимости от результатов спецоперации на Украине.

12 мая палата представителей конгресса США одобрила законопроекты, направленные на изоляцию России и её экономики.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер ранее заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе, так как промышленность ФРГ нуждается в российских ресурсах.