В Турции заявили, что борьба с терроризмом должна быть основной задачей НАТО

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омар Челик заявил, что борьба с терроризмом должна быть основной задачей НАТО.

«НАТО — это организация по обеспечению безопасности. Основной борьбой для НАТО должна быть борьба с терроризмом», — цитирует его ТАСС.

Между тем он высказал мнение, что Финляндия и Швеция находятся «в прямом контакте со структурами, которые страны — члены НАТО признают террористическими».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии.

Как пишет Интерфакс, по его словам, представители «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах».

Хорватский президент Зоран Миланович также сообщил о планах проинструктировать постпреда Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решён вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.