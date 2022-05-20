В сенате США предложили укреплять границы страны за счёт активов россиян

Американский сенатор Билл Кэссиди предложил использовать конфискованные российские активы на укрепление южной границы США. При этом сумма средств должна равняться финансовой помощи, которую Вашингтон предоставит Украине, считает он. Соответсвующий законопроект Кэссиди внёс в американский конгресс. RT ознакомился с документом.

Сенатор предложил «на каждый доллар, направленный Украине на помощь в самообороне», выделить равную сумму на финансирование пограничной безопасности Соединённых Штатов.

«В течение 2022 и 2023 финансовых годов министр внутренней безопасности должен потратить на усилия по укреплению безопасности вдоль южной сухопутной границы США тот же объём средств, который будет выделен министру обороны на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) на указанный финансовый год», — говорится в тексте законопроекта.

По мнению Кэссиди, следует конфисковать российские активы и направить их на эти цели. В частности, речь идёт об имуществе россиян и российских организаций, попавших под санкции США.

«Обеспечение безопасности нашей родины всегда должно быть главным приоритетом. Мы можем одновременно обеспечивать безопасность границы (американской. — RT) и предпринимать шаги, чтобы остановить Путина», — заявил сенатор в комментарии к инициативе.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество по закону нельзя конфисковать в пользу Украины.