Россия сокращает количество дипперсонала посольства Словении в Москве на четыре человека
- globallookpress.com
- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
«В качестве ответной меры словенскому дипломату была вручена нота с требованием в десятидневный срок сократить количество дипломатического персонала посольства Словении в Москве», — говорится на сайте МИД России.
Ранее сообщалось о том, что Россия высылает пять сотрудников посольства Португалии в качестве ответной меры.
До этого сообщалось о высылке 34 сотрудников французских дипмиссий в качестве ответной меры.