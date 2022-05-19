Россия сокращает количество дипперсонала посольства Словении в Москве на четыре человека

Россия сокращает количество дипломатического персонала посольства Словении в Москве на четыре человека в качестве ответной меры.

«В качестве ответной меры словенскому дипломату была вручена нота с требованием в десятидневный срок сократить количество дипломатического персонала посольства Словении в Москве», — говорится на сайте МИД России.

Ранее сообщалось о том, что Россия высылает пять сотрудников посольства Португалии в качестве ответной меры.

До этого сообщалось о высылке 34 сотрудников французских дипмиссий в качестве ответной меры.