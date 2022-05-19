Россия сокращает количество дипперсонала посольства Словении в Москве на четыре человека

Короткая ссылка
Россия сокращает количество дипломатического персонала посольства Словении в Москве на четыре человека в качестве ответной меры.
Россия сокращает количество дипперсонала посольства Словении в Москве на четыре человека
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«В качестве ответной меры словенскому дипломату была вручена нота с требованием в десятидневный срок сократить количество дипломатического персонала посольства Словении в Москве», — говорится на сайте МИД России.

Ранее сообщалось о том, что Россия высылает пять сотрудников посольства Португалии в качестве ответной меры

До этого сообщалось о высылке 34 сотрудников французских дипмиссий в качестве ответной меры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить