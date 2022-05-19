Медведев: суд должен признать форс-мажором возможный запрет платить по долгам в долларах

Возможное решение США запретить России расплачиваться по долговым обязательствам в долларах должно рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора, считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Американцы думают всё-таки запретить России расплачиваться по нашим долговым обязательствам в долларах. Не самое плохое для нас решение. Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый», — написал он в Telegram.

Медведев добавил, что Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем.

«Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны. Следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора», — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о попытках Запада подтолкнуть Россию к дефолту по внешнему долгу.

Он также рассказал, что Россия может выполнять обязательства по внешним долгам в любых обстоятельствах.