Силуанов: Россия может выполнять обязательства по внешним долгам в любых обстоятельствах
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Он отметил, что Россия располагает средствами для выполнения обязательств, в том числе перед внешними кредиторами.
При этом Силуанов заявил, что так как обслуживание еврооблигаций осуществляется в валюте, а валютные счета Минфина и золотовалютные резервы Центрального банка заморожены, могут возникать определённые проблемы.
«Тем не менее у нас есть механизм, который позволяет при любых обстоятельствах выполнить обязательства РФ по своим внешним долгам», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в МВФ заявили, что Россия располагает средствами для оплаты внешнего долга.