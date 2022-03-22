МВФ: Россия располагает средствами для оплаты внешнего долга

У России имеются средства для оплаты внешнего долга, заявила заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

«У неё есть необходимые доллары. Она обладает ими, чтобы проводить эти платежи», — приводит РИА Новости слова Гопинат, сказанные в интервью журналу Foreign Policy.

Она отметила, что ситуация на Украине делает правила о проведении платежей не совсем определёнными.

11 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что дефолт в России из-за введённых в отношении страны санкций «не является невероятным событием».