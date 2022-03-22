МВФ: Россия располагает средствами для оплаты внешнего долга
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«У неё есть необходимые доллары. Она обладает ими, чтобы проводить эти платежи», — приводит РИА Новости слова Гопинат, сказанные в интервью журналу Foreign Policy.
Она отметила, что ситуация на Украине делает правила о проведении платежей не совсем определёнными.
11 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что дефолт в России из-за введённых в отношении страны санкций «не является невероятным событием».