Экономист Заборцев оценил вероятность объявления дефолта в России

Экономист и предприниматель Пётр Заборцев оценил в беседе с RT вероятность объявления дефолта в России.

«Формально это западные страны допустили дефолт относительно обязательств перед нами, отказав нам в использовании российских средств на счетах в их банках. По сути, их решения привели к тому, что Россия объективно не может выполнять свои обязательства в долларах и евро, поскольку расчёты в этих валютах для наших финансовых институтов запрещены. Поэтому решение правительства России выплачивать внешний долг в рублях с последующей конвертацией в валюту номинала — это даже больше, чем то, что западные кредиторы заслуживают», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что прогнозам зарубежных банков и рейтинговых агентств «никакого доверия быть не может».

«Все они обслуживают западную финансовую систему. Поэтому их точка зрения всегда предвзята. Они действуют в интересах своих заказчиков. В выплате внешнего долга в рублях, по моему мнению, нет никакой катастрофы. На населении России все эти действия с экономической точки зрения не должны сказываться никак. Номинированные в рублях займы и облигации оплачиваются», — пояснил Заборцев.

Он добавил, что тема возможного дефолта «уже раскачивается и будет раскачиваться нашими противниками».

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил в интервью RT Arabic, что Россия обладает достаточными активами для выполнения своих долговых обязательств.

Он отметил, что Москва передала необходимую информацию, «мяч на стороне» западных регуляторов.

11 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что дефолт в России из-за введённых в отношении страны санкций «не является невероятным событием».