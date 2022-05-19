Посольство России: Москва «не цепляется» за статус постоянного наблюдателя при ОАГ

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Москва «не цепляется» за статус наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).

Таким образом посольство отреагировало на заявление номинанта на должность постоянного представителя США в ОАГ Франка Моры о том, что «широкая коалиция» латиноамериканских государств не допустит скорого «размораживания» участия России в деятельности организации.

«Что до ОАГ, то Россия за статус в Организации не цепляется. Усилиями Вашингтона эта структура давно перестала быть универсальной региональной площадкой Западного полушария», — говорится в сообщении в Telegram.

В ведомстве отметили, что Россия продолжает сотрудничать с латиноамериканскими и карибскими партнёрами.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал серьёзной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

В свою очередь, министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия назвал позором приостановку российского статуса наблюдателя при ОАГ.