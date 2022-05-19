Матвиенко заявила о возможности возобновления диалога России с Западом после спецоперации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности возобновления диалога России с Западом после завершения специальной военной операции на Украине.

«Думаю, что шанс возобновить диалог будет, когда мы завершим специальную военную операцию — а я ни на минуту не сомневаюсь, что она будет завершена успешно», — заявила она в беседе с «Известями».

Матвиенко подчеркнула, что Россия по-прежнему открыта для взаимоуважительного диалога с западными странами.

Ранее политолог Марат Баширов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о новой геополитической реальности.

Депутат Государственной думы России Тамара Фролова в разговоре с ФАН прокомментировала ситуацию с санкциями.