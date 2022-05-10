Политолог Баширов высказался о новой геополитической реальности

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Политолог Марат Баширов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о новой геополитической реальности. По его мнению, необходимо понимать, что «нет никакой юридической защиты в мире и единственное, что Россию будет спасать, — это сила её оружия и её ценностей».
Политолог Баширов высказался о новой геополитической реальности
  • РИА Новости

«Теперь в мире нет ни судей, ни арбитров, ни адвокатов. Некуда пожаловаться, если у тебя отбирают собственность, если запрещают говорить на своём языке. Это такой новый мир», — сказал Баширов.

По его словам, когда Россия отказалась играть по правилам Запада, посчитав, что это «какая-то либеральная западня с ложными ценностями, искажением истории», то все правила сразу исчезли.

«Мы должны понимать, что нет никакой юридической защиты в мире и единственное, что Россию будет спасать, — это сила нашего оружия и сила наших ценностей», — заявил политолог.

Ранее политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал заявление посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэя о том, что Китай продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией на более высоком уровне и в более широких масштабах.

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