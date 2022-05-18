В МИД Франции заявили о нежелании ЕС и НАТО воевать с Россией

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Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр в эфире BFM заявила, что ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс не хотят воевать с Россией.
В МИД Франции заявили о нежелании ЕС и НАТО воевать с Россией
  • AFP

Она подчеркнула, что ни ЕС, ни НАТО «не находятся в состоянии войны с Россией».

«И мы все не хотим войны с Россией», — заявила представитель французского МИД.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о желании Запада максимально продлить конфликт на Украине с целью ослабления России.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь Киеву «достичь победы на поле боя».

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