МИД призвал Запад перестать пугать общественность «химической угрозой» России

Российское Министерство иностранных дел призвало Запад перестать пугать общественность якобы исходящей из России «химической угрозой».

Комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой опубликован на сайте МИД.

По её словам, в Москве обратили внимание на домыслы ряда представителей западных политических кругов, прежде всего США и обслуживающих их интересы «аналитических» центров, относительно того, что Россия якобы осуществляла или ведёт подготовку к применению неких «утаённых ею запасов боевых отравляющих веществ».

Захарова напомнила, что Россия ещё в сентябре 2017 года досрочно и под строгим международным контролем в полном объёме выполнила свои обязательства по уничтожению химоружия.

«Призываем политические круги стран Запада прекратить запугивать свою общественность несуществующей российской «химической угрозой», — заявила она.

В апреле постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о росте угрозы применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях.