МИД призвал Запад перестать пугать общественность «химической угрозой» России
- globallookpress.com
Комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой опубликован на сайте МИД.
По её словам, в Москве обратили внимание на домыслы ряда представителей западных политических кругов, прежде всего США и обслуживающих их интересы «аналитических» центров, относительно того, что Россия якобы осуществляла или ведёт подготовку к применению неких «утаённых ею запасов боевых отравляющих веществ».
Захарова напомнила, что Россия ещё в сентябре 2017 года досрочно и под строгим международным контролем в полном объёме выполнила свои обязательства по уничтожению химоружия.
«Призываем политические круги стран Запада прекратить запугивать свою общественность несуществующей российской «химической угрозой», — заявила она.
В апреле постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о росте угрозы применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях.