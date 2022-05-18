МИД призвал Запад перестать пугать общественность «химической угрозой» России

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Российское Министерство иностранных дел призвало Запад перестать пугать общественность якобы исходящей из России «химической угрозой».
МИД призвал Запад перестать пугать общественность «химической угрозой» России
  • globallookpress.com

Комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой опубликован на сайте МИД.

По её словам, в Москве обратили внимание на домыслы ряда представителей западных политических кругов, прежде всего США и обслуживающих их интересы «аналитических» центров, относительно того, что Россия якобы осуществляла или ведёт подготовку к применению неких «утаённых ею запасов боевых отравляющих веществ».

Захарова напомнила, что Россия ещё в сентябре 2017 года досрочно и под строгим международным контролем в полном объёме выполнила свои обязательства по уничтожению химоружия. 

«Призываем политические круги стран Запада прекратить запугивать свою общественность несуществующей российской «химической угрозой», — заявила она.

В апреле постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о росте угрозы применения украинскими националистами химического оружия в провокационных целях.

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