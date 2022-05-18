Генсек ОДКБ Зась высказался о попытках Запада посеять раздор между странами организации

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась высказался о попытках Запада посеять раздор между странами ОДКБ.

Он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад пытается нанести ущерб отношениям СНГ, ОДКБ и ШОС.

«Да, можно отметить такие попытки посеять какой-то раздор или вбить клин между нашими странами. На мой взгляд, это всё направлено на дискредитацию России... Это бесперспективно», — отметил Зась.

Зась напомнил, что недавно прошла встреча лидеров государств ОДКБ.

«Знаете, когда я поучаствовал в этой встрече, послушав наших глав государств, ну понимаешь, что это ни к чему не приведёт — мы сохраним своё единство, сохраним организацию, и она будет дальше развиваться», — сказал генсек ОДКБ.

Он объяснил, что попытки Запада посеять раздор ничем не закончатся. По его словам, «уж больно крепка та база, которая заложена в ОДКБ», и востребованность организации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал наглой, невоспитанной и самоуверенной позицию стран Запада, которые требуют от других присоединиться к санкциям против России.