В парламенте Британии подняли вопрос об использовании Россией «сирийской тактики» на Украине

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Ксения Калинкина
Член британского парламента Лин Браун допустила, что Россия может использовать на Украине тактику ведения боевых действий, отработанную ещё в Сирии. Такой тезис содержится в обращении политика к главе МИД Великобритании Лиз Трасс. С документом ознакомился RT.
В парламенте Британии подняли вопрос об использовании Россией «сирийской тактики» на Украине
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«Вопрос министру иностранных дел и международного развития. Как она оценивает достоверность сообщений о том, что Сирия использовалась в качестве полигона для отработки российской тактики, которая сейчас применяется на Украине?» — спросила Браун.

Ответ на этот вопрос коллеги дал британский министр по делам Европы Джеймс Клеверли.

Так, по его мнению, Россия ответственна за якобы «нарушения международного гуманитарного права и международных норм в области прав человека» в Сирии и на Украине.

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что США привлекают для участия в боях на Украине боевиков из Сирии, в том числе террористов запрещённого «Исламского государства»*.

По данным российской разведки, на американской базе Эт-Танф в Сирии готовят лояльных США боевиков для переброски на Украину.

Отмечается, что в этом «террористическом хабе» одновременно проводится переподготовка до 500 лояльных США боевиков ИГ и других джихадистов.

По данным СВР, формируемые из джихадистов «специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС России в Сирии, а теперь ещё и на Украине».

Напомним, операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года, когда ВКС России по просьбе легитимного правительства САР приступили к нанесению авиаударов по позициям «Исламского государства».

В марте 2016 года Владимир Путин принял решение о начале вывода большей части российской группировки из Сирийской Арабской Республики в связи с успешным выполнением поставленных задач.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, все удары в САР по террористам наносились только после многократной проверки данных и согласования действий для исключения риска для мирных жителей.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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