СВР: США привлекают террористов из Сирии для участия в боях на Украине

Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что США привлекают для участия в боях на Украине боевиков из Сирии, в том числе террористов запрещённого «Исламского государства»*.

По данным российской разведки, на американской базе «Эт-Танф» в Сирии готовят лояльных США боевиков для переброски на Украину.

Отмечается, что в этом «террористическом хабе» одновременно проводится переподготовка до 500 лояльных США боевиков ИГ и других джихадистов.

В СВР добавили, что «приоритет отдаётся выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии».

В том числе боевиков обучают применению противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, а также передовых средств связи и наблюдения.

По данным СВР, формируемые из джихадистов «специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС России в Сирии, а теперь ещё и на Украине».

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что очаг неонацизма на Украине представляет угрозу для всей Европы.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.