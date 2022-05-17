СВР: США привлекают террористов из Сирии для участия в боях на Украине
- AFP
- © Sergei SUPINSKY
По данным российской разведки, на американской базе «Эт-Танф» в Сирии готовят лояльных США боевиков для переброски на Украину.
Отмечается, что в этом «террористическом хабе» одновременно проводится переподготовка до 500 лояльных США боевиков ИГ и других джихадистов.
В СВР добавили, что «приоритет отдаётся выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии».
В том числе боевиков обучают применению противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, а также передовых средств связи и наблюдения.
По данным СВР, формируемые из джихадистов «специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС России в Сирии, а теперь ещё и на Украине».
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что очаг неонацизма на Украине представляет угрозу для всей Европы.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.