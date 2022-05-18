В бундестаге ФРГ предложили назначить координатора по вопросам поставок оружия

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман предложила назначить специального координатора, который будет заниматься вопросами поставок оружия Украине.

Она напомнила, что Украина направляла свои запросы «в различные места».

«Это также привело к досадным недоразумениям... Всё это не только вызывает раздражение у всех вовлечённых сторон и создает неопределённость действий из-за неясных правил и процедур, но и замедляет оказание крайне необходимой помощи Украине», — сказала она в беседе с dpa.

Как поясняет РИА Новости, Штрак-Циммерман выступает за назначение спецпредставителя, который координировал бы работу всех задействованных министерств и подчинённых ведомств и выполнял функции «центрального контактного лица» для Украины, стран-партнёров, промышленности и бундесвера.

Ранее эксперт по вопросам геополитики Пьер-Эммануэль Томанн в беседе с RT заявил, что поставляемое Западом вооружение Киеву может подорвать безопасность в Европе.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский и далее будет «клянчить деньги и оружие у Запада», доказывая, что он «надежда либерального мира».