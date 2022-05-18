Полянский заявил о намерении России развивать военно-техническое сотрудничество с Ираком

Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Ираком, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

«Со своей стороны намерены и далее содействовать укреплению боеспособности иракских вооружённых сил, прежде всего через развитие двустороннего военно-технического сотрудничества, тем более что Москва и Багдад давно и плотно сотрудничают в деле борьбы с ИГИЛ* и другими террористическими группировками в Сирии и Ираке», — приводит слова Полянского ТАСС.

Он подчеркнул, что успешно противостоять терроризму можно только посредством «максимально широкой координации контртеррористических усилий».

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран намерен увеличить объёмы торговли с Москвой и размер инвестиций.

Он также рассказал, что Россия и Иран продолжают сотрудничать в сфере продовольствия, несмотря на ситуацию вокруг Украины.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.