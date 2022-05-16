Посол заявил о намерении Ирана увеличить объёмы торговли и инвестиций с Россией

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран намерен увеличить объёмы торговли с Москвой и размер инвестиций.

«Мы будем прилагать усилия с тем, чтобы торговля и инвестиции двух стран не только не сокращались в новых условиях, но и увеличились в значительной степени», — сказал дипломат РИА Новости.

По его словам, в настоящее время идёт серьёзная работа с различными российскими государственными организациями.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что внешний оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока в 2021 году увеличился на 56,1%. Его объём достиг $20 млрд.