Посол заявил о намерении Ирана увеличить объёмы торговли и инвестиций с Россией
- Казем Джалали
- globallookpress.com
- © Ministry of Energy Russia
«Мы будем прилагать усилия с тем, чтобы торговля и инвестиции двух стран не только не сокращались в новых условиях, но и увеличились в значительной степени», — сказал дипломат РИА Новости.
По его словам, в настоящее время идёт серьёзная работа с различными российскими государственными организациями.
Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что внешний оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока в 2021 году увеличился на 56,1%. Его объём достиг $20 млрд.