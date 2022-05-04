Оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока вырос более чем на 55% в 2021 году

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что внешний оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока увеличился на 56,1% в 2021 году. Его объём достиг $20 млрд.
Оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока вырос более чем на 55% в 2021 году
  • Gettyimages.ru
  • © Matej Kastelic / EyeEm

Об этом сообщает НСН.

По словам вице-мэра, продукцию, произведённую в российской столице, отправляли в основном в Турцию, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Израиль и Египет.

Доля Москвы в общероссийском товарообороте составляет 36,5%.

В 2021 году московские поставки несырьевой неэнергетической продукции (ННП) составили почти $2,8 млрд, что на 21,8% больше, чем в 2020 году, добавил Ефимов.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов в интервью «Известиям» напомнил, что Москва и Пекин хотят довести объём двусторонней торговли до $200 млрд к 2024 году.

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