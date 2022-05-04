Оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока вырос более чем на 55% в 2021 году
- Gettyimages.ru
- © Matej Kastelic / EyeEm
Об этом сообщает НСН.
По словам вице-мэра, продукцию, произведённую в российской столице, отправляли в основном в Турцию, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Израиль и Египет.
Доля Москвы в общероссийском товарообороте составляет 36,5%.
В 2021 году московские поставки несырьевой неэнергетической продукции (ННП) составили почти $2,8 млрд, что на 21,8% больше, чем в 2020 году, добавил Ефимов.
Ранее посол России в Китае Андрей Денисов в интервью «Известиям» напомнил, что Москва и Пекин хотят довести объём двусторонней торговли до $200 млрд к 2024 году.