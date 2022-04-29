Посол Ирана: Москва и Тегеран продолжают сотрудничать, несмотря на новые условия

Россия и Иран продолжают сотрудничать в сфере продовольствия, несмотря на ситуацию вокруг Украины, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

«Несмотря на новые условия, мы с Россией совместно работаем, наши усилия сконцентрированы на том, чтобы сотрудничество продолжалось в рамках соседства», — сказал он РИА Новости.

В начале апреля в иранском ЦБ заявили, что Иран желает торговать с Россией в национальных валютах двух стран.

Как сообщал глава российского МИД Сергей Лавров, Россия в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции США и Запада.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее встретился с вице-президентом Ирана Сореной Саттари, они обсудили сотрудничество в производстве и поставке лекарств и медицинских изделий.