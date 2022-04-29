Посол Ирана: Москва и Тегеран продолжают сотрудничать, несмотря на новые условия

Короткая ссылка
Россия и Иран продолжают сотрудничать в сфере продовольствия, несмотря на ситуацию вокруг Украины, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

«Несмотря на новые условия, мы с Россией совместно работаем, наши усилия сконцентрированы на том, чтобы сотрудничество продолжалось в рамках соседства», — сказал он РИА Новости.

В начале апреля в иранском ЦБ заявили, что Иран желает торговать с Россией в национальных валютах двух стран.

Как сообщал глава российского МИД Сергей Лавров, Россия в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции США и Запада.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее встретился с вице-президентом Ирана Сореной Саттари, они обсудили сотрудничество в производстве и поставке лекарств и медицинских изделий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить