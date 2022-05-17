В Пентагоне пояснили, почему не наказывают военных ВС США за жертвы среди гражданских

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, почему в США не наказывают американских военных за жертвы среди гражданского населения в результате ракетных ударов.

Как отмечает РИА Новости, вопросы журналистов были связаны с отчётом о расследовании удара США в Сирии в 2019 году, в результате которого погибли мирные граждане.

По словам Кирби, не было обнаружено, чтобы кто-то из солдат «действовал вне законов войны» с преступными намерениями.

«Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГИЛ* на основе имеющейся информации... Мы говорим публично о жертвах среди гражданских... Что касается ответственности — это война, это бой», —сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что ответственность была бы, если бы удалось доказать нарушение закона войны со стороны американских бойцов.

Ранее авиация США нанесла удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.

В Вашингтоне удар в Идлибе назвали точечным ответом «Аль-Каиде»**.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.