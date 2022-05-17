Госдеп: Турция не выдвигала требований для поддержки членства Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не предъявляла никаких конкретных требований в обмен на поддержку заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Разумеется, Турция не выдвигала каких-либо конкретных просьб или запросов», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Госдепа, на фоне разногласий о присоединении стран к альянсу глава американской дипломатии Энтони Блинкен 18 мая проведёт переговоры на площадке ООН со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Утром 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.

Аналогичный документ подписал глава финского МИД Пекка Хаависто.

Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что Швеция и Финляндия подадут совместную заявку на членство в НАТО 18 мая.