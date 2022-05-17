Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию с сайта финского кабмина.
«Это письмо генеральному секретарю НАТО Столтенбергу», — сказал министр, подписывая документ.
Утром 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.
Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что Швеция и Финляндия подадут совместную заявку на членство в НАТО 18 мая.
Манфред Вебер, глава Европейской народной партии (ЕНП), ведущей фракции Европарламента, отметил, что попытки блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО могут быть наказаны изоляцией.