Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку на членство страны в НАТО.
Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО
  • AFP
  • © Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию с сайта финского кабмина.

«Это письмо генеральному секретарю НАТО Столтенбергу», — сказал министр, подписывая документ.

Утром 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.

Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что Швеция и Финляндия подадут совместную заявку на членство в НАТО 18 мая.

Манфред Вебер, глава Европейской народной партии (ЕНП), ведущей фракции Европарламента, отметил, что попытки блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО могут быть наказаны изоляцией.

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