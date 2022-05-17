Финляндия и Швеция совместно подадут заявку на членство в НАТО 18 мая

Швеция и Финляндия подадут совместную заявку на членство в НАТО 18 мая, заявила шведский премьер-министр Магдалена Андерссон.

«Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО», — цитирует её РИА Новости.

Ранее издание Yle информировало о том, что парламент Финляндии одобрил большинством голосов присоединение страны к НАТО.

Также утром 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявила, что такой шаг «развязывает России руки».