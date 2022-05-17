Кабмин Нидерландов не готовит планов помощи по восстановлению украинских городов
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«На данный момент кабинет министров не готовит никаких конкретных планов помощи в восстановлении украинского города или села... Украина ещё не смогла сама определить потребности в реконструкции», — следует из текста официального заявления.
В кабмине напомнили о выступлении президента Украины Владимира Зеленского 31 марта, в ходе которого он призвал Нидерланды взять шефство над любым городом, пострадавшим от конфликта, и поддержать его восстановление.
Ранее глава европейской дипломатии Жозер Боррель поддержал использование замороженных резервов России для восстановления Украины.
В МИД России назвали такое решение полным беззаконием, которое разрушит основы международных отношений и подорвёт доверие к Европе и в целом к Западу.