Кабмин Нидерландов не готовит планов помощи по восстановлению украинских городов

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Нидерланды не готовят никаких конкретных планов восстановления городов или сёл на Украине после конфликта, так как в Киеве не смогли определить свои потребности в реконструкции, заявили в кабмине.
Кабмин Нидерландов не готовит планов помощи по восстановлению украинских городов
  • Gettyimages.ru
  • © Merethe Svarstad Eeg / EyeEm

«На данный момент кабинет министров не готовит никаких конкретных планов помощи в восстановлении украинского города или села... Украина ещё не смогла сама определить потребности в реконструкции», — следует из текста официального заявления.

В кабмине напомнили о выступлении президента Украины Владимира Зеленского 31 марта, в ходе которого он призвал Нидерланды взять шефство над любым городом, пострадавшим от конфликта, и поддержать его восстановление.

Ранее глава европейской дипломатии Жозер Боррель поддержал использование замороженных резервов России для восстановления Украины.

В МИД России назвали такое решение полным беззаконием, которое разрушит основы международных отношений и подорвёт доверие к Европе и в целом к Западу.

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