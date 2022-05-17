Министр торговли США сообщила о снижении экспорта американских товаров в Россию на 80%

Экспорт США в Россию упал более чем на 80%, а также фактически прекращены поставки американской высокотехнологичной продукции. Об этом заявила министр торговли Соединённых Штатов Джина Раймондо.

Об этом она сообщила в ходе брифинга.

«В целом экспорт США в Россию сократился более чем на 80% за период с февраля по 6 мая», — приводит её слова ТАСС.

Также она заявила, что США, по сути, «прекратили отправку России высокотехнологичной продукции», необходимой для вооружённых сил.

Ранее Минфин США предписал американским компаниям завершить предоставление в России бухгалтерских услуг до 7 июля, а аудиторских — до 20 августа.