Военный эксперт рассказал о возможных причинах создания в Европе центра военных инноваций
- AP
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«Я думаю, что этот центр создаётся в рамках европейской армии, которую они пытаются создать. Но европейскую армию им не дают создать США, так как им совершенно не надо, чтобы Европа ушла из-под влияния НАТО и Штатов. Поэтому этот центр — попытка продемонстрировать свою независимость от Штатов и показать свою значимость Европейскому союзу в вопросах военного строительства», — сказал эксперт.
По мнению военного эксперта, «у них вряд ли что-нибудь получится».
«Хотя деньги государств, которые входят в Европейский союз, они будут активно тратить на инновационную военную деятельность и новые технологии. Поживём увидим, что из этого получится. Я не очень оптимистично настроен по поводу деятельности данной организации», — добавил Литовкин.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о решении 27 стран ЕС создать центр европейских военных инноваций.