Военный эксперт рассказал о возможных причинах создания в Европе центра военных инноваций

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что 27 стран ЕС приняли решение о создании центра европейских военных инноваций.
Военный эксперт рассказал о возможных причинах создания в Европе центра военных инноваций
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Я думаю, что этот центр создаётся в рамках европейской армии, которую они пытаются создать. Но европейскую армию им не дают создать США, так как им совершенно не надо, чтобы Европа ушла из-под влияния НАТО и Штатов. Поэтому этот центр — попытка продемонстрировать свою независимость от Штатов и показать свою значимость Европейскому союзу в вопросах военного строительства», — сказал эксперт.

По мнению военного эксперта, «у них вряд ли что-нибудь получится».

«Хотя деньги государств, которые входят в Европейский союз, они будут активно тратить на инновационную военную деятельность и новые технологии. Поживём увидим, что из этого получится. Я не очень оптимистично настроен по поводу деятельности данной организации», — добавил Литовкин.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о решении 27 стран ЕС создать центр европейских военных инноваций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить