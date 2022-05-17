Военный эксперт рассказал о возможных причинах создания в Европе центра военных инноваций

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что 27 стран ЕС приняли решение о создании центра европейских военных инноваций.

«Я думаю, что этот центр создаётся в рамках европейской армии, которую они пытаются создать. Но европейскую армию им не дают создать США, так как им совершенно не надо, чтобы Европа ушла из-под влияния НАТО и Штатов. Поэтому этот центр — попытка продемонстрировать свою независимость от Штатов и показать свою значимость Европейскому союзу в вопросах военного строительства», — сказал эксперт.

По мнению военного эксперта, «у них вряд ли что-нибудь получится».

«Хотя деньги государств, которые входят в Европейский союз, они будут активно тратить на инновационную военную деятельность и новые технологии. Поживём увидим, что из этого получится. Я не очень оптимистично настроен по поводу деятельности данной организации», — добавил Литовкин.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о решении 27 стран ЕС создать центр европейских военных инноваций.